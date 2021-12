Covid: l'Agenzia Europea del Farmaco dice sì al vaccino della Novavax - LevanteNews

Via libera dall’Agenzia europea del farmaco all’immissione in commercio condizionata del vaccino anti Covid “Nuvaxovid” prodotto dalla Novavax. Si tratta così del quinto vaccino autorizzato in Europa, ed è basato sulla tecnologia delle proteine ricombinanti. Dopo un’approfondita valutazione il comitato ha ritenuto i dati soddisfacenti per i criteri dell’Unione Europa per efficacia, sicurezza e qualità.

Gli studi condotti fra Stati Uniti, Messico e Gran Bretagna – informa l’Ema – hanno coinvolto oltre 45.000 persone e hanno mostrato un’efficacia di circa il 90% sul ceppo orginale e alcune variati, anche se attualmente sono disponibili dati limitati sulla sua efficacia contro altre varianti come Omicron.