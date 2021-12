Cinque Terre: sentieri, un viaggio a piedi attraverso la Liguria di Levante - LevanteNews

Da Lorenzo Dell’Angelo

Arriva nelle librerie della Liguria e sui più importanti siti di e-commerce la nuova edizione della “Guida ai sentieri delle Cinque Terre”, a cura di Luciano Bonati, giornalista e membro del CAI Sez. La Spezia, pubblicata da Edizioni Cinque Terre. Un utile strumento dedicato a tutti gli escursionisti esperti e agli appassionati camminatori che vogliono scoprire le bellezze del Levante ligure attraverso i sentieri tracciati dal CAI o percorsi meno noti ma comunque suggestivi.

La guida descrive in maniera minuziosa numerosi cammini che coprono il tratto di costa racchiuso tra il golfo della Spezia e il promontorio di punta Mesco fino a Levanto. Tra questi importanti vie di collegamento, come l’Alta Via delle Cinque Terre, il Sentiero Verde Azzurro e l’Alta Via del Golfo, a cui si collegano tanti altri percorsi lungo le pendici collinari e montuose che uniscono i borghi delle Cinque Terre alle valli dell’entroterra.

Sentieri noti e meno noti che rappresentano soluzioni ricche di fascino che permettono di esplorare il paesaggio ed entrare in contatto con la storia di un territorio unico come quello del Parco Nazionale delle Cinque Terre, fatto di declivi scoscesi e ripide coste affacciate sul luminoso mar Ligure, dove vigneti e uliveti costruiti dalla mano sapiente dei contadini si incontrano e si fondono con la incolta macchia mediterranea.

La nuova edizione “Guida ai sentieri delle Cinque Terre” segue un percorso di valorizzazione del territorio e del suo valore naturalistico, paesaggistico e storico – portato avanti fin dalla sua nascita da Edizioni Cinque Terre – fornendo tutte le informazioni utili per organizzare passeggiate ed escursioni, anche in più tappe: dalla cartografia dettagliata ai dislivelli, tempi di percorrenza, dalla descrizione dei percorsi e dei paesaggi ai punti di ristoro e luoghi da visitare.

Prezzo di copertina: 12 euro