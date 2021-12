Chiavari: Partecip@ttiva e gli auguri della Lega - LevanteNews

Da Andrea Torchio, presidente Partecip@ttiva

Al consigliere comunale, nonché referente per la Lega nel Tigullio, mi rivolgo per la seconda volta in

meno di ventiquattro ore.

Voglio subito rigettare l’ipotesi di un accanimento personale nei suoi confronti o piuttosto contro la

forza politica che rappresenta, ma guardando il manifesto che è stato affisso nella bacheca della Lega

posta nel vicolo dei Gandolfi ho provato un sussulto di vergogna per la miseria e la bassezza del

contenuto, al punto che ho ritenuto necessario chiedere nuovamente spiegazioni.

Se sulla questione dell’esposto in procura che sarà discusso questa sera in Consiglio Comunale

(probabilmente in sua assenza) mi sono rivolto al consigliere, nonché Assessore ai lavori Pubblici

all’epoca di ciò che viene contestato dalla Sogeco, per il manifesto è direttamente all’uomo Sandro

Garibaldi che domando: davvero lei condivide ciò che è scritto sul manifesto? Ne era a conoscenza? A

pochi giorni dal Natale, non pensa di aver affisso un obbrobrio che insulta i valori cristiani, tanto da

risultare ai limiti della blasfemia? È consapevole che il Vaticano si è già espresso ricordando a Salvini il

secondo comandamento: “Non nominare il nome di Dio invano”, ossia non piegare la fede a meri

tornaconti elettorali?

Glielo chiedo perché (se non l’avesse ancora fatto), quando stasera tornerà dai suoi improrogabili

impegni in Regione che l’hanno costretta a non presenziare al Consiglio Comunale, prima di rincasare,

allunghi un attimo la strada, si faccia un selfie mentre strappa quel manifesto sgradevole e lo

pubblichi sui social. Domani sarò il primo a mettere un like sul suo profilo!