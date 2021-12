Chiavari: ditta non pagata, no a Garibaldi che chiede la cancellazione della pratica - LevanteNews

In Consiglio comunale a Chiavari va in scena il giallo della fattura non pagata ad una ditta che, durante l’alluvione del novembre 2014, avrebbe ricevuto l’ordine, direttamente dal sindaco (Roberto Levaggi) e dal vicesindaco (Sandro Garibaldi) di eseguire lavori di rimozione di fango, detriti e arbusti senza nessun ordine scritto data l’urgenza. La stessa ditta nel 2016 invia una fattura di 49.000 euro più iva che il Comune si limita a respingere senza appurare come stanno veramente le cose. Ora pochi mesi dalle elezioni la ditta torna alla carica.

Lo stesso presidente del Consiglio Antonio Segalerba si chiede: i lavori siano stati eseguiti? A favore del Comune o di privati? Federico Messuti cita leggi, articoli e commi per cui l’amministrazione inizia una fase che potrebbe concludersi con la dichiarazione di incompatibilità di Levaggi (assente) e Garibaldi in qualità di consiglieri.

Sandro Garibaldi cita altrettanti articoli di legge in base ai quali chiede la cancellazione della pratica che gli viene negata. L’iter prosegue tra le proteste di Silvia Garibaldi. Dai banchi dell’opposizione si dice che nei confronti dell’assessore Massimiliano Bisso sia stato usato un altro sistema. I consiglieri di opposizione presenti, Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, e Sandro Garibaldi escono dall’aula mentre gli otto membri della maggioranza presenti votano per la prosecuzione della pratica. Levaggi e Garibaldi, una volta ricevuta la notifica, avranno dieci giorni di tempo per presentare le loro osservazioni in Consiglio. Poi c’è il lavoro degli avvocati. Segalerba rileva che se la fattura deve essere pagata, il Comune avrebbe certamente il danno poiché non è più possibile farsela rifondere dalla Regione.