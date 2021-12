Camogli: al Teatro Sociale concerto offerto dal Comune - LevanteNews

Da Dimensione Riviera Promozioni, per il Comune di Camogli

6 gennaio 2022 ore 17:30

Al Teatro Sociale Concerto musicale offerto dall’Amministrazione Comunale di Camogli

Archi al Cinema

Viaggio tra le colonne sonore dei film più celebri

Un evento straordinario che l’Amministrazione Comunale di Camogli, in collaborazione con il Gruppo di Promozione Musicale Golfo Paradiso offre a cittadini, ospiti e turisti quale miglior augurio per un sereno anno nuovo.

Sul palco del Teatro Sociale di Camogli salirà l’EstrOrchestra

Direttore e violino solista Chiara Morandi

Musicista di fama internazionale, diplomata nel giugno 2000 con il massimo dei voti presso il Conservatorio L-Cherubini di Firenze, ha approfondito i suoi studi in Germania e successivamente in altre famose Accademie. Numerosi i Concorsi cui ha partecipato con altrettanti primi premi. Dopo aver collaborato con le più importanti orchestre, dal 2007 per volontà di Salvatore Accardo ricopre il ruolo di Spalla dei Secondi Violini nell’Orchestra da Camera Italiana da lui stesso creata, con cui si è esibita anche alla trasmissione di Fabio Fazio “Che Tempo che fa”.

Numerose le sue Masterclass, nei cui ambiti nasce l’idea di creare un gruppo d’archi formato dai suoi migliori allievi. Nel 2011 prende così vita l’EstrOrchestra che si contraddistingue subito per il suo modo di proporsi in pubblico e per la scelta dei repertori musicali, tra cui i tributi alle più belle colonne sonore che hanno reso celebri ed indimenticabili i grandi film.

Al Teatro Sociale di Camogli porteranno fra le altre, “Amarcord” composizioni di Nino Rota, per il capolavoro cinematografico di Fellini; le leggendarie musiche di “C’era una volta in America” di Ennio Morricone; la colonna sonora del Premio Oscar Nicola Piovani “La Vita è Bella” di Roberto Benigni, e ancora Hans Zimmer compositore degli indimenticabili brani musicali che hanno reso famosi film quali Gladiator “Now we are free” e “Pirates of Caribbean”.

Accesso consentito ai possessori di green pass rafforzato come da normative previste.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria presso:

info@prolococamogli.it Tel. 0185 771066

biglietteria@teatrosocialecamogli.it Tel. 0185 1770579

per informazioni: www.gpmusica.info