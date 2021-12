Calcio/ Sammargheritese, vittoria con dedica a Matteo Cella - LevanteNews

Dall’Acd Sammargheritese 1903

Sammargheritese – Real Fieschi 3-1

Ultima partita del girone d’andata e vittoria convincente per gli Arancioni di Mister Giacobbe che si impongono 3-1 contro il Real Fieschi, dedicando i 3 punti a Matteo Cella, il tifosissimo sostenitore arancione prematuramente scomparso in settimana. Samm padrona del campo per tutti i 93 minuti di gara, a riprova della forza e dell’organizzazione di gioco, ma sopratutto del fatto di voler rimanere in pianta stabile nelle zone alte della classifica. Le reti di Salano e Di Lisi nel primo tempo, precedono quella di Musante nella ripresa, mai in rete fino ad oggi tra le mura casalinghe del “Broccardi”. La rete biancoazzurra a dieci minuti dalla fine mette un pizzico di pepe ad una gara mai in discussione, dove la grande prestazione di squadra è stata ancora una volta grande protagonista.

Nota stonata, l’espulsione di Salano nei minuti di recupero.