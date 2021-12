Calcio/ Il Riese porta a casa il bottino pieno contro la Nuova Oregina - LevanteNews

Dal Calcio Acd Riese

Per la 12^ giornata del campionato di I^ categoria – Regione Liguria, il giorno 19/12/2021, presso il campo Franco Celeri di Chiavari, si affrontano la squadra di casa la ACD RIESE e la NUOVA OREGINA. Con una giornata primaverile, ed un campo in ottime condizioni, agli ordini dell’arbitro, Signor Volpi di La Spezia, alle ore 14,30 inizia l’incontro.

La partita, delicatissima per entrambe le squadre distanziate di soli 3 punti, imponeva alla Riese di fare bottino pieno, mentre la Nuova Oregina, pregustava, in caso di vittoria, l’abbandono dell’ultimo posto in classifica agganciando proprio la squadra di casa. Per queste motivazioni, la partita fin dai primi minuti, vedeva due squadre molto contratte, con gioco spezzettato e privo di fluidità nei passaggi che risultavano spesso errati.

Per assistere ai primi timidi tentativi offensivi, si deve attendere infatti il quarto d’ora di gioco, ma le due conclusioni, una per parte, risultavano prive di convinzione e calciate malamente alte o al lato. Al 23° minuto, su un clamoroso errore difensivo della Nuova Oregina, Cappelli riceveva un pallone d’oro sui piedi e senza pensarci due volte, appena all’interno dell’area di rigore, tentava la battuta a rete e, seppur intercettata dal portiere, la palla andava ad insaccarsi in maniera lenta e beffarda per l’estremo difensore della Nuova Oregina.

L’1 a 0, risultava essere l’unico vero sussulto del primo tempo che, a parte un paio di altre azioni sempre una per parte, vedeva ancora dominare l’errore tecnico per entrambe le squadre. Si concludeva così, dopo un minuto di recupero, il primo tempo con il risultato di 1 a 0 per la Riese ed un parziale di calci d’angolo di 5 a 1 sempre per la Riese.

Il secondo tempo, si apriva con una buona combinazione tra Pellegrino e Cappelli, con quest’ultimo che calciava a rete in maniera però risultata debole e conseguente facile parata del portiere. Fino al 33°, le uniche annotazioni sul taccuino di gara, sono riservate alle sostituzioni, che vedono la Riese nella fase centrale del secondo tempo arretrare pericolosamente indietro, e la Nuova Oregina tentare di proporre, con scarso risultato, trame offensive.

Al 33° una buona azione sulla fascia sinistra che fa carambolare una palla dal lato opposto, al vertice dell’area di rigore della Nuova Oregina, dove trova Arpe che, come un consumato esterno offensivo, lascia partire un diagonale che va ad insaccarsi all’angolo opposto a quello di tiro, lasciando impietrito il portiere avversario. E’ il 2 a 0 per la Riese. Mentre tutti ormai pensavano ad una vittoria ormai conquistata, complice anche l’ulteriore arretramento della linea difensiva della Riese, all’ 80°giungeva, come un fulmine a ciel sereno, il gol della Nuova Oregina che con un bel gesto tecnico da parte del n. 10 Rizqaovi, siglava il gol del 2 a 1.

Dopo un ulteriore opportunità per la Riese con un contropiede che vedeva 2 giocatori contro 1 solo difendente, causa l’ennesimo errore di misura nel passaggio, la Riese sprecava la possibile palla del 3 a 1. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro decretava la fine delle ostilità.