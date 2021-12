Calcio/ Cogornese imprecisa fermata sul pari: primato resta intatto - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Cogornese – Borgoratti 1 – 1 ( Donadeo )

Nell’ ultimo incontro dell’ anno solare 2021, una Cogo a corrente alternata si vede fermare sul pari da un ottimo e ordinato Borgoratti. Sicuramente un pomeriggio non tra i più brillanti quello vissuto dai ragazzi di Mr Bacigalupo, apparsi troppo discontinui nella manovra e poco precisi in fase di rifinitura oltre che di finalizzazione. Una prestazione che ha rispecchiato le recenti gare disputate dai rossoblu, non sempre ” sul pezzo ” e troppo sciuponi in relazione alle occasioni create. E anche sabato le possibilità per chiudere la partita prima del tempo sono state molteplici, ma errori di mira, un palo e una traversa hanno lasciato in sospeso la contesa fino a quando gli ospiti non hanno trovato poi il gol del pari a quindici minuti del termine. Và anche sottolineato che la compagine di casa si era presentata con una lista di indisponibili lunga 12 unità oltre ad alcuni ragazzi schierati in campo ma non al meglio delle condizioni, uno scenario che non vuole esser un alibi ma che sta un po’ condizionando le nostre ultime settimane.

Ma non vedere il bicchiere mezzo pieno sarebbe davvero ingeneroso per questo gruppo sportivo che merita assolutamente l’ evidenza degli aspetti positivi: come il primato solitario rimasto intatto, come la diciassettesima partita consecutiva tra campionato e coppa nelle quali viene trovata la rete, come la dodicesima partita di fila nelle quali i nostri riescono a passare in vantaggio, come il settimo risultato utile consecutivo, come l’ imbattibilità casalinga che dura da inizio stagione. E peccato per qualche gol preso di troppo ma il 2021 della Cogornese è troppo bello per perdersi nelle note dolenti, un anno a metà per colpa della pandemia ma non per questo non degno di renderci felici.