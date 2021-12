Bogliasco: pigotte donate ai nuovi nati - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Anche quest’anno i ragazzi e le ragazze delle quinte elementari hanno preparato le Pigotte che oggi sono state donate ai nuovi nati e alle nuove nate di Bogliasco. Dal 2006 Bogliasco aderisce al progetto Unicef “Adotta una pigotta” e ogni anno gli studenti si cimentano nella loro vestizione.

Con gioia quest’anno l’evento è tornato in presenza, in piazza, una bellissima festa di benvenuto che serve anche a far del bene: il Comune infatti devolve a Unicef il costo delle bambole e la cifra raccolta servirà per aiutare tanti bambini nel mondo.