A-12: stanotte uscita chiusa a Recco; domani chiuso il tratto Rapallo-Recco - LevanteNews

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 dicembre, sarà chiusa la stazione di Rapallo, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Recco; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Chiavari e rientrare dalla stessa in direzione di Genova, per poi uscire a Rapallo.