Sestri: vigilia di Natale con Messa e presepe a Villa Rovereto - LevanteNews

Dall’Associazione Amici di Villa Rovereto

Tradizionale messa della vigilia di Natale che da molti anni organizziamo a Villa Rovereto e che da sempre vede una numerosa partecipazione.



Al termine della Santa Messa, condizioni meteo permettendo, si potrà assaggiare il tradizionale pandolce e il Vin Ruè preparato con vino rosso, “mela Carla”, limoni di Rovereto …e tanto sentimento.

Quest’anno per la prima volta abbiamo pensato di allestire un piccolo presepe legato alla realtà contadina della nostra frazione.

Sarà anche l’occasione, durante i giorni e gli orari di apertura indicati nella locandina, per visitare la storica Cappella dei Santi Andrea, Giorgio e Fruttuoso che storicamente è sempre stata luogo di fede e di ritrovo per la comunità e da cui si può ammirare un bellissimo panorama della Val Gromolo e di Sestri Levante.

Invitiamo i partecipanti al rigoroso rispetto delle regole Anti-Covid