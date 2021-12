Dal comune di Sestri Levante

La Giunta ha poi approvato il progetto definitivo di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via Lombardia, inserito all’interno dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, che comporta un investimento di 300 mila euro.

Approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza del tratto finale della strada che conduce a San Bernardo, un investimento di circa 200 mila euro