'Santa': Babbo Natale è arrivato dal mare, bella festa organizzata da Argus - LevanteNews

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Questa mattina, un Babbo Natale in canoa, ha portato giochi e dolci ai bambini Sammargheritesi. Una bella festa, alla presenza delle autorità, civili e militari, in occasione della presentazione e benedizione di due nuove barche per la Società Canottieri Argus e di un vecchio modello in legno, perfettamente restaurato. L’estemporaneo Babbo Natale con salvagente, impersonato da Adriano Bena, è stato accolto dal Presidente della Società, Claudio Marsano e da tutti i giovani Canottieri, schierati in acqua con i loro natanti.

Adriano Bena ha voluto in questo modo ricordare l’amico scomparso Gigi Figoli, grande maestro di sci acquatico, l’unico che impersonava Babbo Natale in arrivo dal mare.