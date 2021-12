Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Recco ha vinto il terzo girone del Facebook contest lanciato dalla Regione, e dedicato alle Luci di Natale in Liguria, per decretare l’illuminazione più bella. Il turno è stato superato a suon di abbracci – questa l’emoji abbinata – con oltre mille solo per Recco. Il turno a quattro vedeva anche la partecipazione dei Comuni di Cervo, Santa Margherita e Pignone.