Recco: Edvige Fanin e il compattatore che piace agli utenti - LevanteNews

Non ama le passerelle, non sbandiera i risultati ottenuti con determinazione. Nonostante ciò i recchesi imparano a conoscerla meglio e ad apprezzare i risultati che ottiene. Parliamo di un giovane avvocato prestato alla pubblica amministrazione: Edvige Fanin, vicesindaco di Recco e assessore all’Ambiente, che significa gestire il complesso problema dei rifiuti. L’apertura della caccia ha temporaneamente allontanato i cinghiali affamati che di notte si aggiravano tranquilli tra le postazioni di bidoni dell’umido da rovesciare per cibarsi (ma restano i gabbiani veri “guastatori” che spaccano i sacchetti). I recchesi che si svegliano ed escono all’alba sanno anche che il personale Amiu certo non si risparmia per garantire la pulizia del centro. Fanin è però fondamentale per individuare, affrontare e risolvere le diverse problematiche, un passo dopo l’altro.

L’ultimo, già a distanza di pochi giorni, sembra essere particolarmente apprezzato e i risultati certamente confermeranno la bontà della scelta. Si tratta, come abbiamo già scritto dell’attivazione da parte di Amiu di un compattatore mangia plastica: meglio dire inghiotti bottiglie e flaconi di plastica. La macchina, azzurra, è stata sistemata nelle adiacenze della così detta cabina Loderini e, compattandolo, riduce il volume del materiale inserito. All’utente, interessa però in particolare il fatto che, conferendo venti bottiglie, riceve un buono che dà diritto a sconti nei negozi che hanno aderito (e aderiranno) all’iniziativa. Un’innovazione che segna una svolta.