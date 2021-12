RASSEGNA STAMPA. Asl 4: Sos covid, 81 nuovi contagi; 38 le persone ricoverate" - LevanteNews

Oggi, domenica 19 dicembre, auguri a Dario. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Chi piacere fa, piacere riceve”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Numeri pessimi nell’Asl 4: ieri 81 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 38; le classi in quarantena sono 35”; “I contagi aumentano in fascia rossa nell’Asl sono 14 comuni” (Commento. Secondo i dati del Secolo che sembra avere in esclusiva queste informazioni, nonostante l’Asl 4 abbia un ufficio stampa che dovrebbe fornire le informazioni a tutti i mezzi di comunicazione m.m.). “Vaccinazioni dei bambini, la capacità dei tre hub”.

Sestri Levante: pubblicato il bando per realizzare il depuratore. Sestri Levante: infortunio sul lavoro, con paralisi, mascherato come incidente causato da auto pirata. Sestri Levante: confuoco, l’alloro brucia bene. Lavagna: rogo nella canonica, don Stefano Queirolo salvato dai vigili del fuoco. Chiavari: chiuso un bar, ma non per motivi legati al covid. Chiavari: atto vandalico contro bacheca della Lega. Chiavari: lavori del 2014 non pagati; citati Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi; secondo Segalarerba sono incandidabili. Chiavari: areazione difettosa, l’Agenzia della entrate valuta il trasferiumento. Chiavari: sì alle aree pedonali, ma con un progetto. Chiavari: panchine e cestini sul lungo Entella.

Rapallo: addio a Emanuele Gravanese. Rapallo: sondaggio sulle speranze di Natale. Rapallo: calendario firmato de Enrico Macchiavello. Santa Margherita Ligure: Fai, 390.000 visitatori all’Abbazia di San Fruttuoso; a Casa Carbone gli ingressi volano.

Camogli: dalla Regione arrivano 50.000 euro per il cimitero. Recco: il maresciallo Amedeo Bartoli è Cavaliere della Repubblica.

San Colombano: festa per 90 anni di Renato Lagomarsino.