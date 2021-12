Rapallo: gli auguri de i Rapallin a Renato Lagomarsino - LevanteNews

Da Angelo Canessa, per il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo dell’Associazione Liguri Antighi – I Rapallin, ricordando che oggi

19 dicembre 2021 ricorre il 90esimo genetliaco del suo socio Cav. Renato Lagomarsino,

personalità insigne in Fontanabuona e nel Levante Ligure per gli alti suoi meriti culturali,

per cui ha ricevuto, nel 2013, la 5^ edizione del Rapallino d’Oro, con il presente messaggio

gli porge i propri omaggi e le più calorose felicitazioni e, nell’impossibilità di una propria

presenza, si unisce idealmente a Chi domani si riunirà per festeggiarlo direttamente.