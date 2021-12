Rapallo: cantiere San Francesco, zero impatto sul traffico - LevanteNews

L’attesa e temuta apertura del cantiere San Francesco a Rapallo. Attesa, per diminuire il rischio idrogeologico della città e risolvere il problema sicurezza del traffico; temuta per le conseguenze sulla viabilità. Grazie alla soluzione adottata dall’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, ad Eugenio Rovetta comandante pro tempore della Polizia municipale e ai responsabili dell’impresa esecutrice dei lavori, l’apertura del cantiere, per il momento e fino a dopo le feste, non ha avuto alcun impatto sulla viabilità, neppure giovedì con il marcato settimanale. I lavori proseguono secondo il cronoprogramma.