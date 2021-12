Pallanuoto M/ La Rari Nantes vince e convince, President battuta - LevanteNews

Si vive di sensazioni, di reazioni e di sentimenti. Per chi fa sport, però, esiste soprattutto una componente, la vittoria. La Spazio Rari Nantes Camogli risponde presente. Batte la President 8-5 e si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta di Bogliasco. La partita mette in luce tutte le caratteristiche dei bianconeri, entrati in acqua con il chiaro obiettivo di vincere la partita. Se l’attacco ogni tanto fa ancora un pò fatica, è stata soprattutto una solida e concreta fase difensiva a respingere i tentativi della squadra allenata da Risso.

Pronti via e Camogli subito avanti di due gol. Cuneo e Iaci mettono la gara in discesa, ma i bolognesi non hanno nessuna intenzione di mollare. Con un parziale di 3-0, intervallato da un tiro di rigore sbagliato da Iaci, il Bologna è avanti 2-3. I bianconeri non mollano e in pochi minuti prima pareggiano con Cuneo e poi passano in vantaggio con Dado Caliogna, prima del terzo gol di giornata di Cuneo. In pochi minuti è 5-3. La seconda frazione, tuttavia, si chiude con il quarto gol della President.

Il terzo tempo offre un grandissimo agonismo, i bianconeri difendono alla grande anche grazie a una splendida prova di Ruggieri, schierato titolare al posto di Gardella, ma in attacco sono un pò troppo frenetici e non riescono a scappare via. Beggiato sbaglia il rigore del più 2, ma è ancora Cuneo a segnare il suo personalissimo poker e a regalare il 6-4 ai suoi. Nell’ultimo tempo la gara continua a regalare emozioni: Dado Caliogna segna il gol del 7-4. Sembra finita, ma la President gonfia ancora la rete. Nel finale, però, il punto esclamativo viene messo da Giovanni Bianco, 8-5.

“Abbiamo fatto una buona partita e vinto una gara tutt’altro che banale“, commenta Mister Angelo Temellini, “Conoscevamo bene le insidie che ci avrebbe proposto questa sfida, ma devo dire che i ragazzi mi sono piaciuti molto soprattutto in fase difensiva. Con questa intensità e con questa voglia di difendere siamo riusciti a sopperire qualche difficoltà avuta in attacco. Dobbiamo migliorare tanto, soprattutto a uomo in più, ma oggi oltre alla prestazione era importante tornare alla vittoria e ci siamo riusciti. Ruggieri? è un ragazzo serissimo. Il suo arrivo ha alzato il livello degli allenamenti e oggi sapevo che sarebbe stato assolutamente all’altezza“.