Il trucco dell'urgenza - LevanteNews

Persiste una subdola superiore ragione impegnata ad innervare d’urgenza e d’ ansia ogni ambito dell’esistenza umana.

La premessa trova sostanza nel fatto generale che una qualsivoglia ragione, ancorché esterna ed estranea al singolo individuo, ha in sé la precipua caratteristica di calcolare le conseguenze. Pertanto, in ogni decisione e in ogni statuizione scaturite e avviate dalla ragione é implicato e sottinteso tale modus operandi.

Dopodiché, calando il tutto nella poliedrica realtà dei messaggi pubblicitari e delle logiche commerciali, massimamente ci si accorge del condizionamento, cui soggiace il consumatore, di provvedere in fretta all’acquisizione dei prodotti.

Non a caso, l’incombente presenza di un termine “entro-e-non-oltre” (formula perentoria delle missive burocratico-istituzionali) in cui aggiudicarsi la promozione di turno, esprime bene la forzatura psicologica in atto ed esemplifica l’urgenza come un metodo di vendita.

In proposito, desta interesse un recente messaggio pubblicitario il cui testo letteralmente recita: “non lasciare pensieri, lascia solo ricordi”: trattasi di una forma di previdenza di cui il mittente è un’impresa di onoranze funebri e il destinatario privilegiato è la categoria degli anziani.

A ribadire il concetto, ogni ragione commerciale deve abilmente prevedere gli effetti dei propri messaggi, la cui ideale ed efficace collocazione è tra i tanti bisogni eterodiretti che la fragile morfologia emotiva del consumatore assume come propri.

A latere dei chiari propositi delle comunicazioni pubblicitarie, la suggestione ispirata dalla previdenza funeraria tende ad indurre nel destinatario la dolente pre-occupazione di non lasciare responsabilità e gravami in capo ai propri familiari e, di conseguenza, gli propone pronta cassa il rimedio.

In via generale, le istanze commerciali, per loro natura, per un verso spingono il cliente a correre per aggiudicarsi un prodotto sempre in esaurimento, per l’altro restano incuranti degli effetti ansiogeni che alla lunga tali accelerazioni possono assumere nella sfera emotiva del soggetto.

Ogni formula commerciale del tipo “entro-e-non-oltre”, così come ogni messaggio pubblicitario che affretti un qualsivoglia adempimento evocando subliminalmente doveri e responsabilità in capo al consumatore, producono malessere sotto mentite spoglie.

In sintesi, il benessere cui certa previdenza aspira é un bluff demagogico, un barbatrucco, poiché tutto ciò che commercialmente dispone alla fretta, all’ansia o tira in ballo sensi & sentimenti, non è mai un buon affare per il consumatore.