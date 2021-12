Camogli: Macchiavello e la scalata del sindaco al parco di Portofino - LevanteNews

Solo giovedì 23 dicembre sapremo se Elisabetta Pinotti accetterà o meno di entrare in Consiglio comunale in sostituzione del consigliere Robertino Macchiavello che ha preferito affidare al silenzio il motivo delle proprie dimissioni. Forse dovute a un malessere che riguarderebbe altri membri della maggioranza. Ma si possono tracciare solo ipotesi.

Di certo in paese si guarda già alle elezioni comunali del 2023 quando Francesco Olivari, esaurito il secondo mandato, non potrà più candidarsi sindaco. Tenterà la scalata alla presidenza del parco nazionale di Portofino intessendo alleanze con giornalisti e membri del suo partito (il Pd) in grado di aiutarlo a raggiungere il traguardo? Crollo dei loculi al cimitero e gestione dello scalo per i posteggi privati interrati senza risposte concrete alle esigenze di un autosilo pubblico, non aiutano certo i membri della sua maggioranza a riaffermarsi.

Sul fronte del centro-destra la parola d’ordine sembra essere: “Non parliamo alla gente di partiti, ma di lista civica”. Basterà? Poi c’è l’incognita dell’ex sindaco Pippo Maggioni. Scenderà in campo con la sua ex vicesindaco Elisabetta Caviglia?