Calcio/ Santa Maria del Taro sconfitta e cambio in panchina - LevanteNews

Dall’ASD Santa Maria Del Taro

Recco 2019 – Santa Maria 2-1

Arriva un’altra sconfitta per la squadra nella trasferta odierna sul campo del Recco . Buon primo tempo per il Santa che crea occasioni da gol e riesce a portarsi in vantaggio sul finale grazie alla rete di Devoti A. Ripresa che vede i padroni di casa iniziare meglio e ribaltare il risultato sul 2-1 . Al 70’ Scardavilli sbaglia il rigore del possibile pareggio e il match giunge al termine sancendo la vittoria del Recco.

Un’altra partita amara che però porta con se molte cose positive , mercoledì i ragazzi scenderanno di nuovo in campo nel recupero del match di domenica scorsa che si svolgerà al campo Franco Celeri di Chiavari.

Al termine della gara la società comunica di aver sollevato dall’incarico il mister Roberto Valente e da nuovamente il benvenuto a Stefano Vassalli che ritorna sulla panchina della squadra. Un grande in bocca al lupo a mister Valente per il futuro e un ringraziamento per tutto il percorso svolto. A mister Vassalli auguriamo invece un buon lavoro per il proseguimento della stagione .