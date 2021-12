Calcio/ Samp sprecona, il Venezia pareggia nel finale: è 1-1 - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Adrien Silva, Gabbiadini, Caputo.

Venezia: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Busio, Tessman, Kiyine; Aramu, Johnsen. All. Zanetti

La Sampdoria spreca e viene punita dal Venezia a pochi minuti dal termine: al Ferraris finisce 1-1 con i gol di Gabbiadini dopo 40 secondi e Henry all’87’. I blucerchiati, con una gara ancora da disputare alla fine del girone di andata, salgono a 19 punti in classifica. D’Aversa si affida al 4-4-2 confermando la coppia di attacco che ha segnato nel derby, Caputo e Gabbiadini.

Pronti e via e la Sampdoria va in vantaggio: Augello mette una bella palla in area di rigore che Gabbiadini mette alle spalle di Romero dopo il velo di Caputo. Lo stesso autore del gol ci prova al 6’ ma stavolta il sinistro è debole. Il Venezia preme ma la difesa blucerchiata tiene e quando può mette i brividi alla squadra lagunare con Candreva che non inquadra la porta. Al 31’ è Kiyine su punizione a non inquadrare la porta, mentre al 42’ è ancora Candreva con Romero che manda in corner.

Nella ripresa la Sampdoria va vicina al gol al 48’ con Thorsby che di testa manda alto, poi lo stesso centrocampista norvegese spreca mandando alle stelle un pallone deviato da Romero su tiro di Verre subentrato a Gabbiadini uscito per un problemino fisico. Il Venezia però è una squadra che non molla mai e servono le mani di Audero per dire no a Kiyine. D’Aversa si affida alla panchina e Quagliarella, subentrato a Caputo, calcia di poco a lato. All’87’ su una ripartenza il Venezia fa 1-1: Henry è bravo ad aggirare Yoshida e a infilare Audero che non può fare nulla. La Sampdoria non ci sta e ancora con Candreva è pericoloso ma Caldara manda in corner al 91’. Sul capovolgimento di fronte è il Venezia a provare il blitz ma la palla termine alta. Al 95’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Un punto sui cui la Sampdoria deve recriminare per le occasioni sprecate. Mercoledì ultima di andata all’Olimpico contro la Roma.