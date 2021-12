Rapallo: "Aiutanti di Babbo Natale, portate i vostri doni alla Consulta del Volontariato" - LevanteNews

Da Ileana Corea, Presidente della Consulta del Volontariato Rapallo

La Consulta del Volontariato Rapallo fa un appello alla Città: panettoni e dolcetti, latte a lunga conservazione, lenticchie, biscotti cioccolato…. da distribuire alle famiglie che usufruiscono del servizio dell’Emporio Buon Samaritano.

L’Emporio Buon Samaritano in Via Emiliani 34 è un punto certo di riferimento per gli anziani e famiglie che si trovano in fragilità economica, per quelli relativamente poveri, per quelli che si collocano ai limiti della soglia di povertà, per le famiglie che pagano un affitto e chi ha un mutuo da pagare, quelle che non sono abituate a rivolgersi ai Servizi Sociali, per chi passerà queste feste natalizie con la speranza di trovare un lavoro, per quelle persone che mai avrebbero pensato di non farcela da sole, per quella fascia che con la pandemia è finita gambe all’aria.

Ecco l’appello della Consulta del Volontariato di Rapallo, alla Città di Rapallo, sempre generosa e sensibile ai progetti della Consulta in aiuto alle fasce più deboli. Improvvisiamoci dunque “Aiutanti di Babbo Natale” e portate direttamente all’Emporio Buon Samaritano qualsiasi genere alimentare con un fiocchetto rosso natalizio!!!! Grazie.