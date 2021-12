Pesi/ Chiavari Powerlifting, Giada Campomenosi record italiano di stacco - LevanteNews

Da Fabrizio De Longis

Record italiano di stacco da terra e argento per Giada Campomenosi della Chiavari Powerlifting. A soli sedici anni, nella giornata di ieri l’atleta allenata da Sonia Parlanti si è piazzata seconda alla prima edizione della Gara nazionale next generation powerlifting 2021 tenutasi al Palafipl di San Zenone al Lambro in provincia di Milano.

Con il totale di 299,5 chilogrammi sollevati, di cui 142 nello stacco da terra che le sono valsi il record italiano di categoria, Campomenosi ha raggiunto il secondo gradino del podio nella categoria SubJuniores -52 Kg.

Ottimi anche i carichi sollevati nelle altre due discipline, panca piana con 50 chilogrammi e lo squat con 107,5 chili, per il quale ha sfiorato il record italiano con il tentativo a 115,5 chili, sfumato per poco.

“Giada si porta a casa un record nazionale di stacco che ha conquistato con determinazione e tantissima grinta. Chi ha visto la gara, ha potuto osservare con che energia ha sollevato quel carico, senza mollare un secondo, mettendoci tutta se stessa. A sedici anni è un’atleta già formata, soprattutto dove più conta, nella mente e nel cuore – spiega Parlanti -. I risultati di oggi sono il frutto del lavoro di un’atleta che si è guadagnata tutto facendo una gara pazzesca nonostante la sua giovanissima età. Si tratta di un obiettivo meritato dopo tanto lavoro e tante giornate passate insieme in palestra con serietà, impegno e professionalità da parte di tutte noi.”