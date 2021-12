Pallanuoto M/ Imperia espugnata, il Bogliasco festeggia il Natale in vetta - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Un Natale in vetta. È quello che si regala il Bogliasco espugnando 14-11 la vasca della Rari Nantes Imperia nel sesto turno del campionato di Serie A2. Privi di Francesco Brambilla e Federico Dainese ma con in più il rientrante Ermanno Percoco, i biancazzurri soffrono forse più del previsto contro la formazione ponentina ma alla fine si impongono con merito al termine di una gara spigolosa, sempre condotta in vantaggio da Guidaldi e compagni, eccezion fatta per le primissime battute di gioco che vedono proprio i rivali aprire le marcature.

Già il primo parziale tuttavia sorride ai bogliaschini che provano ad andarsene a cavallo della prima sirena realizzando quattro reti in sequenza. Imperia però non demorde e resta in partita, pur non riuscendo più a riequilibrare il punteggio. L’accelerata decisiva arriva dopo il cambio vasca, quando Bogliasco realizza sette reti intervallate da un unico gol imperiese. È lo strappo che indirizza la sfida è che rende di fatto inutili le tre segnature finali dei padroni di casa.

“È stata una partita strana, molto confusa, come dimostrano le 37 espulsioni complessive accumulate da una parte e dall’altra – dichiara a fine incontro Daniele Magalotti – Anche per questo forse non ci siamo espressi al massimo. E poi la vicinanza del Natale probabilmente ci ha un po’ distratto. Comunque alla fine abbiamo vinto senza mettere mai realmente in discussione il nostro successo. Ora arriva una pausa che ci serviva perché cominciavamo ad accusare un po’ la fatica mentale di dover sempre correre col piede pigiato sull’acceleratore. L’obiettivo era quello di arrivare alla pausa a punteggio pieno e ci siamo riusciti. Adesso potremo riposarci e recuperare un po’ di energie per farci trovare pronti dal trittico di impegni che ci attende con l’inizio del 2022”.

TABELLINO:

R.N. IMPERIA 57-BOGLIASCO 1951 11-14

R.N. IMPERIA 57: F. Merano, S. Grossi, M. Giordano 1, L. Bracco, R. Gandini, G. Merano, G. Lengueglia 1, F. Corio 1, N. Taramasco, A. Soma’ 5, S. Barla 2, P. Cipriani, F. Taramasco 1. All. Pisano

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, A. Canepa 2, G. Guidaldi, T. Tabbiani 1, F. Brambilla Di Civesio 3, G. Boero, A. Bonomo 3, D. Puccio 1, A. Bottaro 3, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Paoletti e Carrer