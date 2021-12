Le ricette di Renzo Bagnasco: la tradizione del Natale - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco

Tradizione: cosa non poteva mancare sulla tavola dei genovesi al pranzo di Natale, naturalmente in proporzione alle singole condizioni economiche

Dopo il digiuno osservato il giorno prima, la Vigilia, consumando una sola minestra di cavolo nero per tutto il giorno, al mattino del giorno dopo, Natale e solo in Genova Città, colazione con trippa alla sbira e tanto di crostoni di pane. II pranzo iniziava nel pomeriggio con la “minestra di Natale” e cioè maccheroni in brodo di cappone rinforzato con qualche pezzetto di salciccia che i più raffinati, estraendoli dal budello, confezionavano a palline ed in oltre da un pezzo di manzo magro e dei fegatini di pollo. Il secondo, per chi poteva, era il “cappon magro” Il “cappone” (cappon) quello vero e grasso, costituiva il terzo piatto contornato di cipolline e patate. Sulla tavola della maggior parte dei genovesi, il cappone era invece lo stesso che, bollito per il brodo, costituiva il secondo. Un pezzo di polpa magra era poi indispensabile per fare il “tocco” così da poter condire il giorno dopo i ravioli che si ‘riempivano’ con tutto quanto avanzato dal pranzo dalla Festa. A seguire si servivano i sanguinacci (berodi), il tacchino arrosto o, se femmina, lessata alla “storiona”, oggi in disuso, poi le scorzobianche di Chiavari (radicce de Ciavai) quindi i fritti che inizialmente furono gli “stecchi” poi, man a mano che si cominciò a velocizzare ogni cosa, si passò ai fritti misti meno elaborati da prepararsi. Certuni li presentavano, in forma più leggera, servendoli come antipasto friggendo cipolle tagliate a fettine, ciuffetti di prezzemolo, scorzonera, salvia, foglie di limone, eccetera …. Il tutto dopo averli immersi nella pastella prima di friggerli. A finire i mandarini assieme alla frutta secca in attesa del momento del “pandolce” servito con un ramoscello di alloro conficcato al centro che il più giovane dei presenti doveva sfilare e, il più anziano, tagliare e distribuire. I vini bianchi erano i nostri Coronata, Val Polcevera e Cinque Terre; i rossi provenivano prevalentemente da Ovada e comprendevano: Dolcetto, Barbera, Freisa e Nebiolo.

Secondo il poeta e drammaturgo genovese Nicolò Bacigalupo, 1837-1904, nella sua “Natale” così descrive il menù natalizio: minestra di Natale, cappone bollito, frattaglie in umido, aragosta, sanguinacci e luganighe, tacchina arrosto e alla storiona, radici amare di Chiavari bollite, torte di pasta frolla, di riso, di sfoglia, cobelletti, canestrelli, pandolce, pere, mele, arance, mandarini, datteri fichi secchi, noci, nocciole, mandorle, eccetera … In fine Moscato Astigiano, Aleatico, eccetera ….Va detto che il poeta apparteneva alla ricca borghesia genovese.