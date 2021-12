Chiavari: simularono incidente per coprire infortunio sul lavoro - LevanteNews

Ottobre 2018 in A-12 tra Chiavari e Lavagna. La notizia è che alle 5 del mattino un’auto pirata ha travolto un operaio di 32 anni trascinandolo per alcuni metri. La polizia visiona le telecamere ed individua l’unica auto transitata a quell’ora. La rintraccia a Bologna e non presenta nessuna conseguenza dell’urto. Primi sospetti.

Il mistero viene chiarito mesi dopo quando un anonimo telefona alla Procura asserendo di avere saputo da un collega del ferito, poi rimasto paralizzato, che la storia dell’auto pirata era solo una messa in scena per nascondere un infortunio sul lavoro avvenuto all’inizio del viadotto Rezza (Sestri Levante). Qui l’operaio era caduto da un carrello aereo su cui lavorava che si era ribaltato. I colleghi lo avevano caricato su un furgone e portato nel luogo dove era stato simulato l’incidente. Secondo il pubblico ministero, era stato poi denunciato il furto del mezzo ribaltato, rintracciato ad Asti privo di alcuni pezzi.

Vittima, colleghi e datore di lavoro hanno sempre sostenuto la tesi dell’investimento. Ora sono tutti indagati a vario titolo per lesioni gravissime, simulazione di reato e favoreggiamento.