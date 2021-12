Chiavari: il questore chiude bar per 10 giorni in corso De Michiel - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova

All’esito di appositi procedimenti amministrativi avviati ed istruiti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza:

la sospensione per 10 giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande intestata alla titolare del “Bar DU DU” sito a Chiavari, in corso De Michiel 27.

Il provvedimento emesso nei confronti del bar di Chiavari è scaturito da un’articolata attività investigativa svolta dal locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, dalla quale è emerso come l’esercizio fosse divenuto ritrovo abituale di persone pregiudicate e, per alcune di esse, tratte in arresto nel mese di ottobre 2021, anche luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.