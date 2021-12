Chiavari: gli auguri del vescovo ai sindaci della Diocesi - LevanteNews

Questa mattina il vescovo Giampio Devasini ha incontrato i sindaci della sua Diocesi (che corrisponde al Tigullio ed entroterra ad esclusione di Santo Stefano d’Aveto). E’ stato il primo incontro per lo scambio natalizio degli auguri tra il vescovo venuto da Casale, bellissima città piemontese dove ha vissuto la drammatica esperienza delle famiglie vittime dell’amianto ed i sindaci che vivono in un territorio benedetto dal Signore.

E monsignor Devasini ai primi cittadini ha lanciato un messaggio: “Siate organizzatori di speranza”. Organizzatori (e non costruttori) che può essere interpretato come un invito all’ascolto. E speranza che non significa illusione. (m.m.)