Chiavari: "Ennesimo atto vandalico nei confronti della Lega" - LevanteNews

Da Davide Micheli (Commissario Lega Chiavari) e Sandro Garibaldi (Commissario Lega Tigullio)

La serratura della nostra bacheca posta presso il caruggio di Chiavari, che viene utilizzata per le nostre comunicazioni, è stata danneggiata con materiale colloso al fine di renderla inutilizzabile.

Purtroppo dobbiamo rilevare che si tratta dell’ennesimo atto vandalico nei nostri confronti dato che la bacheca è stata oggetto più volte nei mesi scorsi di atti simili come l’apposizione di adesivi e scritte di vario genere.

Cogliamo l’occasione per comunicare che nella bacheca è stato apposto il nuovo manifesto della Lega che augura un buon “Santo Natale” a tutti i cittadini sperando che nessuno si offenda.

Se qualche presunto depositario della verità e del pensiero unico pensa di fermarci si sbaglia di sicuro e a tal proposito comunichiamo che già dalla prossima settimana tale manifesto sarà oggetto di apposita affissione pubblica presso numerosi stalli sul territorio chiavarese.