Casarza: raccolta Pd per famiglie in difficoltà, un successo - LevanteNews

Da Lorenzo Guidi, segretario PD Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese

Esito della raccolta alimentare svoltasi in data odierna presso il circolo PD Vittorio Califfo Annuti di Casarza Ligure. “Senza pensare al prossimo non c’è politica e Casarza c’è! Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto dalla raccolta alimentare di questa mattina, svolta al Circolo, in favore delle famiglie bisognose!

Condividiamo il ricavato dell’iniziativa, che verrà devoluto al centro di raccolta “Con” attivo nel territorio: 44 kg di pasta, 5 kg di riso, 10 pacchi di dadi, 65 scatole di legumi, 5 pacchi di legumi secchi, 41 bottiglie/scatole di passata di pomodoro, 3 litri di olio , 2 litri di latte a lunga conservazione, 2 confezioni di panna a lunga conservazione, 9 kg di farina , 22 scatolette di tonno, 5 scatolette di carne in scatola, 3 kg di caffè, 6 kg di zucchero, 12 pacchi di biscotti, 5 panettoni, 2 confezioni di The/camomilla, 2 bottiglie di vino.

Speriamo che questo gesto possa aiutare chi si trova in difficoltà e che ne seguano altri.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!