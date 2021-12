Calcio/ Serie D, Sestri e Lavagnese: i tabellini odierni - LevanteNews

Due punti per Sestri Levante e Lavagnese negli anticipi del sabato di serie D: doccia gelata per i Corsari che al Sivori pareggiano 2-2 contro la Sanremese. I gol sono stati realizzati da Pane e Mesina per i locali e da Anastasia e Valagussa per gli ospiti.

Un punto anche per la Lavagnese a Chieri: al vantaggio di Romanengo, pareggio di Marras a pochi istanti dal termine della gara.

Con questi risultati la Lavagnese sale a 16 punti superando di uno l’Imperia e il Sestri Levante a 19 punti.