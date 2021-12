Calcio, Lavagnese, tesserato un centrocampista ex Casale - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che nella mattinata di ieri Daysam Ben Nasr ha firmato per il team di mister Fasano.

Il centrocampista centrale nato a Vichy in Francia ma di origini tunisine ha vestito le maglie giovanili di Cussetois, Vichy, Moulins, Courmon e Clermont Foot per approdare tra i grandi in National 3 nel Montlucon dove ha collezionato 33 gettoni segnando 5 reti, poi tre stagioni nella natia Tunisia con la maglia dello Stade Tunisien dove ha disputato 41 partite segnando una rete.

In estate è poi approdato al Casale dove sino ad ora é sceso in campo 8 volte; già ieri si è unito al gruppo dove ha effettuato la rifinitura con i nuovi compagni.

A Daysam gli auguri per affrontare il prosieguo di stagione nel migliore dei modi.