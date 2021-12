Calcio/ Il Ligorna punta sull'esperienza: preso Giorgio Roselli - LevanteNews

La Liguria lo ha visto come calciatore con la maglia della Sampdoria dal 1978 al 1982 realizzando 18 gol in 174 presenze adesso come allenatore del Ligorna in serie D.

Il club lo ha chiamato al posto di Monteforte esonerato dopo la sfida contro la Sanremese. Queste le prime parole del mister: «Sono molto contento di iniziare questa avventura. Con il Presidente ci conosciamo, è una persona di altro profilo. Ricominciare con questa nuova sfida è veramente affascinante»

Qui sul suo rapporto con Genova: «Diciamo che sono umbro ma è dal ’78 che abito qua a Genova, a Nervi con mia moglie. Qui si sta benissimo, anche se fino a oggi fino adesso sono stato sempre in giro per l’Italia. Ora è da qualche mese che non fermo e ho optato per questa nuova avventura. L’entusiasmo è sempre lo stesso in qualunque categoria per cui molto contento»

Qui sulla sua prima esperienza in Serie D dopo anni tra i professionisti: «È come un tornare a casa. Ho iniziato a 16 anni giocare in Serie D nello Spoleto e poi sono andato all’Inter, addirittura in Serie A. dopo circa 46 anni torno quindi in Serie D, nella mia categoria. È una specie di ritorno da dove sono partito. Sono felice perché una società molto organizzata. C’è da fare un buon lavoro che servirà molto anche a me perché mi piace molto insegnare ai giovani. Mi auguro di poter dare un pizzichino di professionalità in più per crescere alla società e soprattutto ai ragazzi».