Vaccini: per chi fa 12 anni dopo la prima dose il richiamo sarà uguale - LevanteNews

Dal Ministero della Salute

Facendo seguito alla circolare prot. n° 56429-07/12/2021-DGPRE, visto il parere della Commissione tecnico scientifica di AIFA, trasmesso con prot. n° 0146168-15/12/2021-AIFA, ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni si rappresenta che nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) nella formulazione da 10 mcg/dose in 0,2 mL, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose.

Inoltre, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata o in caso di infezione successiva alla somministrazione della prima dose, restano valide le indicazioni previste al riguardo per i soggetti di età pari o superiore a 12 anni