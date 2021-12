Sori: auto travolge albero e precipita per 80 metri; quasi illesi i tre a bordo - LevanteNews

Un’auto elettrica di ultima generazione, una Volksvagen full 103, è uscita fuori strada mentre la notte scorsa alle 4.30 percorreva la strada provinciale Uscio -Apparzione, la così detta “Tavianea”. Probabilmente a causa dell’alta velocità la vettura, con tre giovani a bordo, è uscita dalla carreggiata in località Cornia, a Sori, abbattendo un albero e proseguendo la corsa per una ottantina di metri in una scarpata. I tre a bordo sono usciti quasi incolumi dall’abitacolo distrutto. Dato che i telefonini “non prendevano” in quel punto,i giovani sono risaliti sulla carreggiata e hanno dato l’allarme. E’ intervenuto quindi il 118 che ha trovato i tre in buone condizioni ed inviati al pronto soccorso del San Martino per precauzione. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Rapallo che hanno messo in sicurezza l’auto staccando il collegamento con le batterie. La vettura verrà recuperata da una gru privata.