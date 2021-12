Sestri: Palazzo Fascie, sabato l'inaugurazione La mostra "Il principio di Archimede" - LevanteNews

Da Palazzo Fascie Rosso

Sabato 18 dicembre alle ore 17.00, verrà inaugurata in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie, l’esposizione “Il principio di Archimede. Immagini di un’avventura”, curata dal fumettista e pittore piemontese Marco D’Aponte e da Gloria Fava.

La mostra sarà composta da due parti, la prima è un insieme di scatti fotografici che raffigurano il libro Il principio di Archimede scritto da Dario Lanzardo, scrittore e fotografo nato a Fosdinovo, splendido borgo toscano al confine con la Liguria. Immagini di un viaggio in mare fatto dallo stesso scrittore quando in gioventù si ritrovò allievo di macchina sul Liberty ship, un’imbarcazione bellica del primo dopoguerra.

Le affascinanti fotografie saranno accompagnate dalla seconda parte della mostra, un consistente lavoro grafico-pittorico formato dalle tavole originali del fumetto a cura di Marco D’Aponte ispirato e dedicato all’avventura del protagonista e scrittore del romanzo, il tutto sarà presentato dalla giornalista Paola Pastorelli.

Marco D’Aponte, illustratore torinese, negli ultimi anni ha realizzato fumetti per diversi editori, sia con soggetti originali sia tratti da celebri romanzi del Novecento (tra i più recenti “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi e “La luna e i falò” di Cesare Pavese, entrambi con la sceneggiatura dello scrittore Marino Magliani e sempre recensiti molto positivamente sulle pagine culturali dei principali quotidiani e da riviste letterarie). Dario Lanzardo, scrittore e fotografo, nato a Fosdinovo ma vissuto a Torino dove ha svolto un’intensa attività fotografica e di animatore culturale è l’autore del romanzo che è stato trasposto in fumetti.

La mostra “Il principio di Archimede. Immagini di un’avventura” si inserisce appieno nelle iniziative culturali del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi, proposte attraverso il Sistema Bibliotecario Urbano e il MuSel – Museo Archeologico e della Città, anticipando così quello che sarà il filo conduttore della programmazione 2022, cioè i personaggi che in grande o in piccolo hanno caratterizzato la nostra storia e lasciato un segno, a cominciare appunto da Vincenzo Fascie, con la mostra “L’eredità del Cavalier Fascie” visitabile al secondo piano di Palazzo Fascie, e ora con questa esposizione che ricorda il viaggio in mare del giovane Dario.

Per partecipare all’inaugurazione-presentazione, è opportuno prenotarsi contattando il n. 0185 478530 o scrivendo a iat@mediaterraneo.it. Le mostre di Palazzo Fascie “L’eredità del Cavalier Fascie” e “Il principio di Archimede” saranno visitabili gratuitamente tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, tranne il 25 e il 26 dicembre e l’1 gennaio al mattino; sarà soltanto necessaria l’esibizione del Green Pass base.