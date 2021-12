'Santa': le iniziative del fine settimana in attesa del Natale - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Ricco di eventi, a Santa Margherita Ligure, il fine settimana che precede il Natale.

Oggi, venerdì 17 dicembre, al pomeriggio, alle 16:30, alla Casetta degli Elfi in piazza Vittorio Veneto, presentazione del libro dal titolo “Disegni e merletti di una città di mare”, a cura dei Servizi Bibliotecari Comunali.

Sabato 18 si parte già al mattino, sempre alla Casetta degli Elfi, con l’esposizione di pizzo al tombolo de “Il bello delle donne liguri”, merlettaie quindi nuovamente protagoniste, dalle 9:30 alle 18, sia sabato sia domenica.

Nel pomeriggio di sabato il Comune, in collaborazione con l’associazione culturale musicale Limelight, presenta “Cammin di Fiaba Christmas Edition”, prodotto da La Perla del Tigullio Teatro, con partenze da piazza Caprera alle 14:30, 15 e 15:30. Previste tre stazioni fisse di spettacolo, da seguire attraverso una passeggiata che si snoderà tra piazza Caprera (prima stazione), largo Amendola (seconda stazione) e San Bernardo (terza stazione), con la possibilità di incontrare Folletto Sbaciucchio, Fata Domitilla, Principe Light Blue De Nozarego e Ninfa Bianca Luce. Non è necessaria la prenotazione, accesso libero alle stazioni di spettacolo.

Sempre sabato, a partire dalle 16:30, spettacoli itineranti per le vie della città, con “Gli Invasati”, alberelli buffi e dispettosi, e con le mascotte in parata, che torneranno anche domenica, sempre dalle 16:30.

Domenica 19 dicembre, prima del concerto gospel previsto alle 21, con l’esibizione di Emmanuel Djob, a capo della By The Gospel River, nella chiesa di San Siro, ecco due appuntamenti, tra la mattinata e il pomeriggio, entrambi in programma sul lungomare.

Al mattino, alle 10:30, al molo d’imbarco dei vaporetti evento con benedizione di due nuove imbarcazioni da gara della Canottieri Argus. Nel pomeriggio, dalle 15:30, nella zona del porto, ecco il “Babbo Natale che vien dal mare”, a cura dell’Avis comunale.