Recco: "Opere pubbliche ferme ai nastri di partenza" - LevanteNews

Da Gianluca Buccilli, capogruppo “Civica”

Gli interventi di dragaggio, quelli di ripascimento della spiaggia centrale e dei Frati, nonché il ripristino della scogliera sommersa (parallela al tratto centrale dell’arenile) saranno eseguiti non prima della stagione invernale 2022/2023.

Come confermato dallo stesso sindaco Carlo Gandolfo, il risultato di due anni di attività amministrativa coincide con la sola approvazione di un progetto definitivo.

Manca ancora la consegna del progetto esecutivo da parte dei professionisti incaricati e l’approvazione dello stesso da parte della Giunta comunale.

Solo dopo si potrà bandire la gara pubblica e procedere all’affidamento dei lavori e alla loro esecuzione.

Nelle intenzioni dell’amministrazione il finanziamento dell’opera, che “cuba” 428 mila euro, s’intende affidato alle risorse che Regione Liguria eroga a esito del riparto dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile in relazione alla mareggiata del 2018 e alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il ritardo accumulato dal Comune di Recco non ha consentito a Regione Liguria, almeno sino a oggi, di deliberare la concessione del finanziamento, a differenza di quanto l’ente sovraordinato ha fatto nel 2019, 2020, 2021 a favore dei tanti comuni (quasi tutti) che hanno “contrattualizzato” l’opera.

Già lo scorso anno Civica aveva rilevato come Recco non fosse nell’elenco dei comuni liguri che avevano fatto accesso ai contributi regionali destinati a finanziare gli interventi resi necessari dopo la mareggiata del 2018.

Siamo oggi a reiterare al sindaco Carlo Gandolfo l’invito a farsi parte diligente, affinché venga completato l’iter di approvazione del progetto, che a sua volta costituisce l’elemento irrinunciabile per finanziare l’opera pubblica e per poi dare finalmente inizio ai lavori.

Se tutto andrà per il verso giusto, gli effetti dell’intervento saranno visibili solo nell’estate 2023.

Ma ad andare a rilento è tutta la programmazione delle opere pubbliche.

La risistemazione della zona a mare, l’istituzione di un’area pedonale, la realizzazione dei parcheggi di interscambio in struttura, la rotatoria presso lo svincolo autostradale e l’esecuzione degli interventi per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, la realizzazione della strada di accesso al cimitero di Polanesi: per tutte queste opere pubbliche è lontano l’avvio dei lavori.

L’unico intervento il cui iter corre spedito è quello che comprende la risistemazione del terminal del trasporto pubblico locale e la connessione con la stazione ferroviaria, in quanto affidato alla competenza di Città Metropolitana.

Al sindaco Carlo Gandolfo abbiamo rappresentato queste criticità, con spirito costruttivo e sempre nell’ambito di una leale collaborazione istituzionale, sia pure dai banchi dell’opposizione.