Ieri a mezzanotte circa, incidente in A-12 nel tratto tra Recco e Nervi. Un’auto sarebbe fuggita dopo averne tamponato un’altra. Sono intervenuti il 118, polizia stradale e i vigili del fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza la vettura. Il passeggero dell’auto tamponata è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice verde. Sono in corso indagini per individuare l’auto tamponatrice.