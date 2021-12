Rapallo: un regalo degli alunni per le famiglie in difficoltà - LevanteNews

Da Enrica Guidotti, docente e addetta stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

Cinquecento pacchetti regalo, realizzati e personalizzati dai ragazzi. E’ il risultato del Donacibo natalizio dell’Istituto Comprensivo Rapallo, quest’anno in una versione un po’ particolare. In prossimità del Natale, agli alunni è stato proposto di “preparare un regalo” da far avere alle famiglie insieme al pacco di alimenti che riceveranno nel mese di dicembre grazie al Banco di Solidarietà di Rapallo. I ragazzi hanno portato a scuola un dolce che hanno confezionato inserendo un biglietto d’auguri creato da loro. Tutto è stato fatto per bene e con particolare cura per far sentire alla famiglia che lo riceverà un’attenzione speciale.

“I nostri alunni e le loro famiglie hanno colto appieno il significato di questo gesto – spiega Giacomo Daneri, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Rapallo – sono stati generosissimi e ci hanno permesso di ricevere regali oltre ogni nostra aspettativa. Gli insegnanti che hanno curato l’iniziativa hanno trasmesso ai ragazzi il messaggio che dono significa impegno e come tale va valorizzato: la scelta di una bella confezione, un biglietto di auguri amorevole sono piccoli gesti che fanno arrivare un po’ di noi a chi li riceve e questo per chi si trova in una situazione di difficoltà può fare la differenza. Far prendere consapevolezza ai ragazzi che nella vita non dobbiamo lasciare indietro nessuno ci sembra un bel modo per costruire una comunità”.