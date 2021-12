Rapallo: "Fons Gemina", martedì 21 auguri in piazza Cavour - LevanteNews

Dal Circolo Culturale “Fons Gemina”

“Se ci diamo la mano/i miracoli si fanno/e il giorno di Natale/durerà tutto l’anno”. Frase nata dalla penna di Gianni Rodari, e sposata appieno dal Circolo Culturale “Fons Gemina”. “Abbiamo pensato – dice il Presidente Gianni Arena – di realizzare un mini-evento in vista delle prossime Festività, che sia al contempo beneaugurante e… autoironico. Martedì 21 dicem­bre, alle 20.30, il Direttivo si ritroverà accanto all’Albero natalizio di Piazza Cavour per re­gistrare il nostro personale Augurio. Siamo entrati nel decimo anno di attività, vogliamo la­sciare un messaggio corale, e che sia al contempo di speranza e vicinanza, due sentimenti molto importanti”.

E così, la sera del 21 dicembre, il Direttivo del Circolo – cia­scuno addobbato secondo tradizione natalizia – si incontrerà per offrire gli Auguri alla cittadinan­za, a chi ha partecipato agli eventi, a chi ancora magari non li conosce e scoprirà il loro mondo. Ogni membro del Circolo offrirà una frase di Augurio, propria o mutuata dalla letteratura o dalla tradizione.

“Vogliamo sperare – chiosa Arena – in un nuovo Anno in cui si torni all’abbraccio, alla gioia di poter ritornare a stare vicini. Come detto, se ci diamo una mano i miracoli si fanno”.

“Fons Gemina” diffonderà il filmato sulla propria pagina Facebook e su altri social collegati a partire da mercoledì 22 dicembre.

Il Direttivo del Circolo Culturale “Fons Gemina”