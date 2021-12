Pallavolo F/ Tecnocasa Chiavari si impone su Recco - LevanteNews

Dall’ufficio stampa CSI Chiavari

Vittoria da tre punti importantissima, contro una squadra che darà filo da torcere a parecchi. Nella terza giornata di campionato la Tecnocasa CSI On Volley Chiavari congeda la Pro Recco con il punteggio di 3-0 (25-18; 25-22; 25-17.

Tecnocasa in campo con Perego in regia e Signorini opposta, Assarini e Solimano schiacciatori, Pe e Olivari al centro, Messina libero. L’avvio è a favore delle padrone di casa che si aggiudicano il primo set, ma la Pro Recco non demorde e inizia a macinare gioco.

Nel secondo set, le avversarie accorciano e si gioca punto a punto fino alla fine, quando l’esperienza, una volta prese le misure, permette di piazzare un mini parziale che vale il 25-21 (ace di Perego).

Terzo set quasi identico, con un po’ di batticuore alla fine, dove Simonetti cambia la diagonale inserendo Anile in regia e Olivari opposta; quello che emerge è l’esperienza delle ragazze Tecnocasa; emergono lucidità e determinazione per portare a casa questa importantissima terza vittoria che vale il 3-6-9 in classifica.

Recco si dimostra una buona squadra, difficile da affrontare, con delle buone individualità e una battuta fortissima che mette veramente in difficoltà.