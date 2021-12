Pallanuoto M/ Camogli in cerca di riscatto: a Recco la President Bologna - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Camogli 1914

Si dice che vincere aiuti a vincere, ma è soprattutto dopo le sconfitte che emergono le squadre vere. La Spazio Rari Nantes Camogli, una settimana dopo la cocente sconfitta al fotofinish nel derby con il Bogliasco, cerca il riscatto, in casa, contro la neo promossa President Bologna, vera e propria rivelazione di quest’inizio di campionato.

“Mi aspetto una grande reazione, ma sono sicuro che sarà una partita molto difficile”, commenta Angelo Temellini, “La President sta facendo un campionato ottimo. Hanno tre punti più di noi ed è una squadra composta da diversi giocatori che conoscono molto bene questa categoria. Noi ci siamo allenati bene. Io pretendo sempre tantissimo dai miei ragazzi perchè come già detto vedo davvero ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che anche a Bogliasco, se fossimo stati più lucidi avremo vinto la partita. Sto insistendo tanto sul concetto di squadra. Noi dobbiamo essere un collettivo che lotta e si sacrifica per il bene comune, per raggiungere traguardi importanti non deve esserci l’io, ma solo il noi. Si vince, si perde, si lotta e si soffre insieme, solo così potremo arrivare pronti nelle partite da dentro o fuori. Detto questo, penso che domani possa essere davvero una bella prova. Vedo la giusta voglia di reagire e anche se non sarà facile, sono sicuro che i ragazzi faranno una bella partita”.

Si gioca in casa, ma a Recco, domani alle 15.00. All’impianto potranno accedere soltanto 60 spettatori.