Pallanuoto F/ Bogliasco, Rogondino: "A Como per vincere" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Ultimo impegno del 2021 per le ragazze di Mario Sinatra. Domani pomeriggio le biancazzurre saranno ospiti del Como, nel nono turno del campionato di Serie A1.

L’occasione arriva propizia per provare a dimenticare il brutto KO incassato tre giorni fa alla Vassallo contro la capolista Sis Roma: “La gara di martedì scorso è stata una brutta parentesi che vogliamo che dobbiamo lasciarci subito alle spalle – assicura Rosa Rogondino – Purtroppo abbiamo commesso tanti errori che ad una squadra forte come la Roma non si possono proprio concedere. E poi ci mancava Gaia (Gagliardi, ndr) una giocatrice per noi molto importante, la cui assenza si è fatta sentire eccome. Per fortuna domani si torna già in acqua e avremo l’opportunità di rifarci”.

Alla Pio Grande di Monza, casa temporanea del Como vista l’indisponibilità della vasca lariana, le bogliaschine affronteranno una delle squadre rivelazione della stagione. Pur essendo una matricola la formazione lombarda sta veleggiando nelle zone centrali della classifica, grazie ai tre successi ottenuti nelle prime otto gare. Un biglietto da visita importante che tuttavia non sembra spaventare Rogondino e compagne: “L’obiettivo è quello di andare là per vincere. Non vogliamo nasconderci. Ovviamente l’impegno non sarà semplice perché seppur neopromosse le ragazze del Como hanno dimostrato di essere un’ottima squadra e la loro classifica lo testimonia. Ma per noi queste sono il tipo di gare che non possiamo sbagliare. Anche perché è vero che siamo giovani ma tutte abbiamo ormai, chi più chi meno, diverse stagioni di militanza in Serie A1. E anche se loro sono più grandi a livello anagrafico noi abbiamo certamente più esperienza a questi livelli. Dobbiamo quindi farla valere”.