Monterosso: Protezione Civile, alunni delle elementari studiano l'allerta - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Monterosso

Si è svolta oggi, nell’ambito del Progetto di Educazione Civica, la seconda lezione sui temi della Protezione Civile. I giovani delle classi 4′ e 5′ elementare sono stati invitati presso il Centro Operativo Comunale e attraverso spiegazioni ed esercitazioni hanno compreso cosa avviene durante un’allerta meteorologica o un’emergenza.

Trasmettere nozioni complesse non è sempre facile ma ci ha sorpreso piacevolmente l’interesse mosso da parte dei giovani che, attraverso domande e segnando appunti, hanno dimostrato quanto sia fondamentale per loro conoscere e comprendere alcuni fenomeni che altrimenti continuerebbero a costituire solo paura e dubbi. Riteniamo sia fondamentale trasmettere ai giovani quanto la natura non sia una nemica, ma vada rispettata e tutelata.

L’auspicio è che comprendendo gli avvenimenti e i comportamenti corretti da seguire, i giovani monterossini, abbiano gli strumenti per agire in situazioni di emergenze e riescano a ridimensionare quella paura che spesso è provocata dall’ignoto.

«Portare la Protezione Civile nelle scuole significa contribuire a mettere un’ulteriore tassello nelle menti e nei cuori di quelli che saranno, senza dubbio, cittadini attivi, responsabili e consapevoli; questo perché per camminare bene nel mondo bisogna prima conoscerlo»