Chiavari: sabato a Villa Rocca incontro per famiglie e bambini - LevanteNews

Da Ilaria Forcella, Area Minori e Famiglie

Sabato 18 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 nel parco di Villa Rocca a Chiavari si terrà un evento per famiglie e bambini 0-6 anni, organizzato dal Centro Famiglia Tigullio (servizio del Comune di Chiavari gestito dalla coop Il Sentiero di Arianna) per festeggiare la chiusura del Progetto Pollicino – Briciole per il futuro (finanziato dall’ Impresa sociale Con i bambini). L’iniziativa prevede una caccia alla bellezza durante la quale le famiglie e i bambini dovranno trovare dei simpatici animaletti in terracotta disseminati tra gli alberi, i laghetti e i sentieri del parco. Ad allietare la ricerca, ci saranno anche alcune postazioni laboratoriali di arte, musica, teatro in cui adulti e bambini potranno cimentarsi.

Il progetto Pollicino, in questi quattro anni di attività, ha offerto alle famiglie l’opportunità di incontrarsi per sperimentarsi in laboratori artistici negli spazi del Centro Famiglia, negli spazi dei nidi e delle scuole dell’infanzia del territorio, ma anche in modalità online durante la pandemia o in spazi all’aperto.

L’evento, gratuito e su prenotazione (cel. 335 8348574), si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid 19.