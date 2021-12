Chiavari: parcheggio di via Gastaldi, arriva un nuovo impianto di drenaggio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

La giunta ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria e di drenaggio del parcheggio di via Gastaldi accanto al campo sportivo, per un importo totale di 75 mila euro, di cui 30 mila euro di contributo della Virtus Entella.

“Nei mesi scorsi abbiamo siglato un contratto di comodato d’uso gratuito con la proprietà, di sei anni rinnovabile, per provvedere ai lavori di ripristino del fondo sterrato del parcheggio per una maggiore sicurezza e decoro – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Nello specifico si provvederà alla realizzazione di un impianto di drenaggio che consenta lo smaltimento dell’acqua piovana evitando così situazioni di ristagno e allagamento. Le operazioni procederanno con la rimozione del terreno attualmente infangato, lo spianamento e il livellamento dell’area e l’installazione di nuove tubazioni e pozzetti per consentire il deflusso dell’acqua; a conclusione dei lavori la copertura del terreno con pietrisco ripulito e compattato con opportune operazioni di rullatura – conclude il consigliere – Il parcheggio pubblico di via Gastaldi sarà finalmente più sicuro e maggiormente fruibile, sia per tutti i residenti della zona sia per coloro che lo utilizzeranno durante le partite di calcio”.