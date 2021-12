Chiavari: concerto "Il Pastor Gelindo. Canti e musiche del Natale" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 18, nell’Auditorium di Largo Pessagno si terrà il concerto “Il Pastor Gelindo. Canti e musiche del Natale dalla Liguria e dal Nord Italia”, eseguito dai “Liguriani”. Il gruppo, conosciuto a livello internazionale, nel 2015 ha ottenuto l’importante riconoscimento F.i.m Award (Fiera Italiana della Musica) della Regione Liguria per il lavoro svolto nell’ambito della promozione della tradizione musicale Ligure.

Lo spettacolo prende spunto dall’antica tradizione dei “figurinai” del Savonese per presentare un suggestivo viaggio nell’antico repertorio musicale legato al Natale in Liguria e nel nord Italia, con melodie che traggono spunto e ispirazione da episodi del Vecchio o Nuovo Testamento, insieme ad altri celebri temi strumentali.

La prenotazione è obbligatoria dal 17 dicembre fino ore 13 del 23 dicembre al n.0185 365459 o e-mail assessoratoturismo@comune.chiavari.ge.it

locandina